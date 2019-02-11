Katolik Kilisesi'ni karıştıran imza! Manifesto yayımlandı!

Kardinal Müller ayrıca, "inancın öğretilmesinde giderek yaygınlaşan bir kafa karışıklığıyla karşı karşıya kalan Kilise'nin birçok piskoposu, rahipi, din adamı ve laik kesiminin kendisini vahinin gerçeklerini dile getirmeye davet ettiğini" belirtti.

Söz konusu belgenin içeriğini, Hz. İsa'nın temel öğretilerinden uzaklaştığı gerekçesiyle eleştiren Kardinal Müller, "Katolik bir liderin dinin gerçeklerini öğretmeyi reddetmesi en büyük hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.

Kardinal Müller, isim vermeden Papa Franciscus'u hedef alan manifestosunda, Arjantinli Papa'nın 4 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mısır'ın El Ezher Üniversitesi'nin Rektörü Şeyh Ahmed Et-Tayyip ile imzaladığı "Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam İçin İnsanların Kardeşliği Belgesi"ne de atıf yaptı.

Vatikan'ın İnanç Doktrini Topluluğu kurumunun 2012-2017 yılları arasında başkanlığını yapan ve bu görevi Papa Franciscus tarafından uzatılmayan Kardinal Müller'in manifestosu ABD'deki "Lifesitenews" adlı internet sitesinde yayımlandı.

Günümüzde birçok Hristiyan'ın "inancın temellerini bilmediğini, Kilise'nin doğru görevinin insanları Hz. İsa'nın ışığına götürmek olduğunu" vurgulayan Müller, boşanma ve yeniden evlenme, rahip ve rahibelerin sorumlulukları, cehennemin sonsuzluğu gibi konularda Hristiyanları inançlarından uzaklaştıran gelişmeler olduğunu öne sürdü.

Papa Franciscus ile El-Ezher Üniversitesi'nin Rektörü Şeyh Ahmed et-Tayyib arasında Abu Dabi'de imzalanan "Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam İçin İnsanların Kardeşliği Belgesi"nde, dini ve ahlaki sorumluluğa dayanan iş birliği ve diyalog kültürünün benimsendiği vurgulanmıştı.

Söz konusu belgede, dünya liderlerinden, uluslararası politika yapıcılarından ve ekonomi dünyasından "hoşgörü, birlikte yaşam ve barış kültürünü yaymak; dünyadaki mevcut savaşları, çatışmaları, kültürel ve ahlaki çöküşü durdurmak için" çalışmaları istenmişti. (AA)

