Katy Perry aşka geldi! 'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Katy Perry ile birlikte geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşayan Orlando Bloom, önceki gün 44 yaşına bastı.

İngiliz oyuncunun doğum gününü ilk olarak nişanlısı Katy Perry kutladı.

Bloom ile aşk pozlarını yayınlayan Perry, gönderisine de romantik bir not düştü.

"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dove'umun parlak babası... Henüz göremediklerimi gören bana yansıtan parlak bir ayna... Benimle her zaman paspasa geri döndüğün ve asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Ayım güneşi bulduğu için çok mutluyum. Seni dünyalar kadar seviyorum.

