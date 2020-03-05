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Katy Perry hamile olduğunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry anne olmaya hazırlanıyor. Perry, hamile olduğu haberini ise oldukça farklı bir şekilde duyurdu.

Katy Perry hamile olduğunu açıkladı

Katy Perry gece saatlerinde Instagram hesabından yeni klibine ait kısa bir görüntü paylaşmış, görenler ise dakikalar içinde Perry’nin hamile olduğu iddialarını ortaya atmıştı. Ünlü isim, Never Worn White şarkısının kibinden yayınladığı kısa görüntülerde oldukça değişmiş görüntüsü ve klibin saflığı ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.

Yaklaşık 4 yıldır Orlando Bloom ile birlikte olan 35 yaşındaki Perry ise bu iddialar karşısında klip yayınlanana kadar sessizliğini korudu. Hayranlarını bekleyen sürpriz ise klibin son sahnesindeydi.

Ne var ki sabah saatlerinde yayınlanan kliple birlikte Perry’nin hayranları oldukça sevindi. Zira klibin son sahnesinde Perry’nin karnı açık bir şekilde izleyiciye gösterilmişti.

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Instagram hesabından canlı yayında hayranlarıyla buluşan Perry, “Tutmak zorunda olduğum en uzun sır” olarak açıklayarak bebek beklediğini onayladı.

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Geçen yıl sevgililer gününde nişanlanan çift, bebek haberine rağmen planlandığı gibi Haziran’da evlenecek. Ünlü oyuncu Orlando Bloom’un eski eşi Miranda Kerr ile olan evliliğinden Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.

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