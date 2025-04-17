Katy Perry'nin uzay yolculuğu sahte mi? Kapsülün indikten sonraki görüntüsü her şeyi ele verdi! O detay kafa karıştırdı

Katy Perry'nin Blue Origin ile uzaya uçuşuyla ilgili ortaya çıkan görüntü internette komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu. New Shepard kapsülü iniş yaptıktan sonra, Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, kadınlardan oluşan mürettebatı karşılamak için özel bir aletle kapağı açtı.

Ancak birkaç dakika öncesine ait görüntülerde, kapsülün kapısının içeriden açıldığı ve ardından hızla kapatıldığı açıkça görülüyor. Bu görüntü de uzay yolculuğunun sahte olduğuna dair söylentileri ortaya çıkardı.

ÖNCE KATY PERRY AÇIYOR!

Katy Perry inişten sadece birkaç dakika sonra kapsülün kapısını içeriden açıyor ve ardından aceleyle tekrar kapatıyor. Dakikalar sonra Jeff Bezos kapsülü özel bir araçla tekrar açıyor. Komplo teorisyenleri bu ayrıntıyı görevin sahte olduğuna dair açık bir işaret olarak ele aldılar.

Ayrıca birçok kullanıcının kafası, kapsülün inişten sonra temiz ve lekesiz görünmesinden dolayı da karıştı.

"KABİNLER İÇERİDEN AÇILMIYOR"

Basınçlı kabinin yolcular tarafından çalıştırılabilen içe doğru açılan bir kapıya sahip olmaması gerektiği belirtildi. Tipik uzay gemilerinin dışarıya doğru açılan kapıları vardır ve bu kapıları açmak için dışarıdan çalışan bir teknisyen ekibine ihtiyaç vardır.

Örneğin, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın dönüşünü izleyen herkes, SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağını açmak için dakikalarca çalışan bir mühendis ekibi olduğunu görmüştü.