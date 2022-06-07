Kavak Yelleri dizisinin senaristi yıllar sonra itiraf etti! “Yazdığım gereksiz espriler...”

ABD televizyon dizisi Dawson's Creek'in Türkiye uyarlaması olarak yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri dizi tam 5 sezon sürmüştü. Başrollerini İbrahim Kendirci, Pelin Karahan, Aslı Enver ve Dağhan Külegeç’in paylaştığı dizinin senaryosunu ise Yiğit Güralp, Nükhet Bıçakçı ile Pınar Ordu kaleme almıştı. Dizinin senaristlerinden biri olan Yiğit Güralp’ın yıllar sonra gelen paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KENDİ ESPRİSİNİ Tİ’YE ALDI

2007 ve yazdığım gereksiz espriler adgh pic.twitter.com/jRnNCpsuJl — Yiğit Güralp (@YigitGuralp) June 7, 2022

Dizinin final yapmasının üzerinden 11 yılı geçmesine rağmen senarist Yiğit Güralp Twitter’dan hesabından yaptığı paylaşımda “2007 ve yazdığım gereksiz espriler adgh” yazılı bir video paylaştı.



