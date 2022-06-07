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Kavak Yelleri dizisinin senaristi yıllar sonra itiraf etti! “Yazdığım gereksiz espriler...”

07.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD televizyon dizisi Dawson's Creek'in bir uyarlaması olarak tasarlanan Kavak Yelleri dizi, 2007-2011 tarihleri arasında yayınlanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Dizinin o dönemki senaristi Yiğit Güralp Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kavak Yelleri’nin bir sahnesini ti’ye aldı.

Kavak Yelleri dizisinin senaristi yıllar sonra itiraf etti! “Yazdığım gereksiz espriler...”

ABD televizyon dizisi Dawson's Creek'in Türkiye uyarlaması olarak yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri dizi tam 5 sezon sürmüştü. Başrollerini İbrahim Kendirci, Pelin Karahan, Aslı Enver ve Dağhan Külegeç’in paylaştığı dizinin senaryosunu ise Yiğit Güralp, Nükhet Bıçakçı ile Pınar Ordu kaleme almıştı. Dizinin senaristlerinden biri olan Yiğit Güralp’ın yıllar sonra gelen paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KENDİ ESPRİSİNİ Tİ’YE ALDI

Dizinin final yapmasının üzerinden 11 yılı geçmesine rağmen senarist Yiğit Güralp Twitter’dan hesabından yaptığı paylaşımda “2007 ve yazdığım gereksiz espriler adgh” yazılı bir video paylaştı.

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