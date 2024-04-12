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Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan “Bahar” dizisine konuk oluyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 09:42
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Demet Evgar'ın başrolünde olduğu “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine Kavak Yelleri ile hafızalara kazınan Pelin Karahan konuk oluyor.

Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan “Bahar” dizisine konuk oluyor

Haziran ayında sezon finali yapması planlanan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi
“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her hafta etkili oyunculukları, başarılı rejisi, umut aşılayan konusuyla seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren dizinin önümüzdeki salı ekrana gelecek bölümü merakla bekleniyor. MF Yapım’ın imza attığı proje renkli konusu ve güçlü oyunculuğu kadar konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu, başarılı kalem Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı sevilen diziye flaş bir isim konuk oluyor.

BAHAR OYUNCULARI

Uzun süredir ekrandan uzak olan Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan “Bahar” dizisine konuk olacak.

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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan diziye Pelin Karahan, 2 bölüm konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadına hayat verecek.

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