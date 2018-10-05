MAGAZİN

Kavanaugh'u protesto eden Amy Schumer ve Emily Ratajkowski tutuklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto eden Hollywood yıldızı Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowksi gözaltına alındı.

Kavanaugh'u protesto eden Amy Schumer ve Emily Ratajkowski tutuklandı

Birden çok kadına cinsel tacizle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme Adayı Brett Kavanaugh’un Adalet Komitesi tarafından onaylanmasının ardından duruma tepki gösteren çoğu kadın yüzlerce kişi Washington’daki Capitol Hill bölgesinde yer alan Senato binasında önünde eylem yaptı.

Hollywood yıldızı Amy Schumer ve model Emily Ratajkowksi de protestoya katılan kadınlar arasında yer aldı.

Ancak polis eyleme müdahale etti ve 37 yaşındaki Schumer ve 27 yaşındaki Ratajkowski’nin de dahil olduğu 300'ü aşkın kişiyi gözaltına aldı.

,G2vyI95VM0WRslNsmyhifg

Görgü tanıkları en son "I Feel Pretty" (Acayip Güzelim) isimli komedi filmiyle boy gösteren oyuncu-komedyen Schumer'in bir polisin "Tutuklanmak ister misin?" sorusuna "Evet" şeklinde tepki verdiğini belirtti.

,gyEU1cXyV0OFIFSqIj76Hw

Ratajkowksi ise gözaltına alınara tutklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

PROTESTO ETTİĞİM İÇİN TUTUKLANDIM

“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım. Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemezler.

Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yargıç adayı olarak kabul edilmesi, bu ülkede kadınlara önem verilmediğinin mesajıdır.

,G2vyI95VM0WRslNsmyhifg

Kadınlarına, erkeklerine olduğu gibi saygı duyan, onları destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”

ABD basınındaki çoğu kaynak, Schumer ve Ratajkowksi'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını yazdı. Konuyla ilgli henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti.

Yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ford, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

Ardından, ABD Senatosu Adalet Komitesi 10'a karşı 11 oyla Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliği adaylığını onaylamıştı.

Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

Kavanaugh'un Kongre'den onay alması gerçekleşirse Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkemede sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorumDemet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorum
Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdüYıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Kavanaugh Amy Schumer

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Bergüzar Korel'den makyajsız ve kısa saçlı yeni imajı

İşte Bergüzar Korel'den makyajsız ve kısa saçlı yeni imajı

Seçkin'den Demet'e 'beni affet' sürprizi!

Seçkin'den Demet'e 'beni affet' sürprizi!

Nur Yerlitaş sağlığına kavuştu! İşte son hali...

Nur Yerlitaş sağlığına kavuştu! İşte son hali...

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorum

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

O iddiayı affetmedi! 100 bin liralık dava açtı

O iddiayı affetmedi! 100 bin liralık dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.