Kavanaugh'u protesto eden Amy Schumer ve Emily Ratajkowski tutuklandı

“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım. Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemezler.

Ratajkowksi ise gözaltına alınara tutklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Görgü tanıkları en son "I Feel Pretty" (Acayip Güzelim) isimli komedi filmiyle boy gösteren oyuncu-komedyen Schumer'in bir polisin "Tutuklanmak ister misin?" sorusuna "Evet" şeklinde tepki verdiğini belirtti.

Ancak polis eyleme müdahale etti ve 37 yaşındaki Schumer ve 27 yaşındaki Ratajkowski’nin de dahil olduğu 300'ü aşkın kişiyi gözaltına aldı.

Hollywood yıldızı Amy Schumer ve model Emily Ratajkowksi de protestoya katılan kadınlar arasında yer aldı.

Birden çok kadına cinsel tacizle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme Adayı Brett Kavanaugh’un Adalet Komitesi tarafından onaylanmasının ardından duruma tepki gösteren çoğu kadın yüzlerce kişi Washington’daki Capitol Hill bölgesinde yer alan Senato binasında önünde eylem yaptı.

Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yargıç adayı olarak kabul edilmesi, bu ülkede kadınlara önem verilmediğinin mesajıdır.

Kadınlarına, erkeklerine olduğu gibi saygı duyan, onları destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”

ABD basınındaki çoğu kaynak, Schumer ve Ratajkowksi'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını yazdı. Konuyla ilgli henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti.

Yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ford, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

Ardından, ABD Senatosu Adalet Komitesi 10'a karşı 11 oyla Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliği adaylığını onaylamıştı.

Kavanaugh hakkında Ford dışında iki kadının daha cinsel taciz iddiası bulunuyor.

Kavanaugh'un Kongre'den onay alması gerçekleşirse Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkemede sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.

