Kavanoz tarifleri: Salatalar, tatlılar, kahvaltılıklar hepsi kavanozda! Hem pratik, hem şık, hem de çok lezzetli 3 tarif…

Kavanoz tarifleri zamandan tasarruf ettirir, üstelik bu tarifler sadece pratik değil; taşıması kolay, porsiyon kontrolü sağlıyor ve buzdolabında uzun süre taze kalabiliyor. Yani ister işe, ister pikniğe, ister plaja giderken çantanıza bir kavanoz atın, sağlıklı öğününüz yanınızda!

1. KAVANOZDA RENKLİ NOHUT SALATASI

Malzemeler:

1/2 su bardağı haşlanmış nohut

5-6 cherry domates (ikiye bölünmüş)

1/4 avokado (doğranmış)

1/4 kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber, kimyon

Hazırlık:

Zeytinyağı, limon, baharatları kavanozun en altına koy. Üzerine sırasıyla soğan, nohut, domates, avokado ekle. Kapağını kapatıp sallayarak karıştır. Hem besleyici hem doyurucu bir öğle yemeği.

2. KAVANOZDA YULAFLI KAHVALTI

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı süt (bitkisel veya hayvansal)

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1/2 muz (dilimlenmiş)

Üzeri için: meyve, fındık, tarçın

Hazırlık:

Tüm malzemeleri kavanoza koyun, karıştırın ve kapağını kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Sabah aç, karıştır ve afiyetle ye! Taşınabilir, tok tutan bir kahvaltı alternatifi.

3. KAVANOZDA ŞEKERSİZ TATLI: HURMALI BİSKÜVİLİ KUP

Malzemeler:

2 adet hurma (ezilmiş)

2 yemek kaşığı yoğurt

1–2 adet şekersiz yulaflı bisküvi

Üzeri için: Hindistan cevizi, tarçın

Hazırlık:

Kavanozun en altına ezilmiş hurmayı koyun. Üzerine yoğurt ve ezilmiş bisküviyi katmanlar halinde yerleştirin. Dilersen ara katlara muz da ekleyebilirsin. Üstüne hindistan cevizi ve tarçın serpip soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!