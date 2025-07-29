Kavanoz tarifleri: Salatalar, tatlılar, kahvaltılıklar hepsi kavanozda! Hem pratik, hem şık, hem de çok lezzetli 3 tarif…

Kavanoz tarifleri zamandan tasarruf ettirir, üstelik bu tarifler sadece pratik değil; taşıması kolay, porsiyon kontrolü sağlıyor ve buzdolabında uzun süre taze kalabiliyor. Yani ister işe, ister pikniğe, ister plaja giderken çantanıza bir kavanoz atın, sağlıklı öğününüz yanınızda!
Malzemeler:
Hazırlık:
Zeytinyağı, limon, baharatları kavanozun en altına koy. Üzerine sırasıyla soğan, nohut, domates, avokado ekle. Kapağını kapatıp sallayarak karıştır. Hem besleyici hem doyurucu bir öğle yemeği.
Malzemeler:
Üzeri için: meyve, fındık, tarçın
Hazırlık:
Tüm malzemeleri kavanoza koyun, karıştırın ve kapağını kapatıp buzdolabında bir gece bekletin. Sabah aç, karıştır ve afiyetle ye! Taşınabilir, tok tutan bir kahvaltı alternatifi.
Malzemeler:
Üzeri için: Hindistan cevizi, tarçın
Hazırlık:
Kavanozun en altına ezilmiş hurmayı koyun. Üzerine yoğurt ve ezilmiş bisküviyi katmanlar halinde yerleştirin. Dilersen ara katlara muz da ekleyebilirsin. Üstüne hindistan cevizi ve tarçın serpip soğuk servis edin.
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