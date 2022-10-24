Roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başka dillerden alınmış olan kelimeler zaman içinde aldığı eklerle değişip dönüşerek dilimize yerleşmiştir. Dilimizde iki farklı roman kelimesi vardır. Fransızca kökenli olan roman kelimesi, Fransızcada "edebiyatta bir tür" anlamına gelir. Fransızca roman kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Bir diğer roman kelimesi ise özel isim olarak kullanılır. Bu kelime Çingeneceden alıntıdır ve "çingene" anlamında kullanılır. Roman kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Türkçede kelimeler birden fazla anlama gelebildiği gibi sesteş ve eş anlamlılık durumu gösterebilir. Bunun sebebi farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda gerçekleşen kelime ve anlam bakımından gerçekleşen değişimlerdir. Roman kelimesi de böyle bir kelimedir. Edebî tür anlamında kullanılan roman kelimesinin eş anlamı yoktur ancak çingene anlamına gelen roman kelimesinin eş anlamı "Çingene" kelimesidir.
Roman kelimesi ve romanın eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurabiliriz. Roman eş anlamlısı olan "çingene" kelimesiyle ilgili örnek cümleler: