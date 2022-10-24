EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir dildir. Başka dillerden birçok kelimeyi, kelime haznesine kabul etmiştir. Bu kelimelerden biri de roman kelimesidir. Dilimizde iki farklı roman kelimesi bulunur. Roman kelimelerinden biri Fransızca kökenlidir ve cins isim olarak kullanılır. Bir diğer Roman kelimesi ise Çingenece kökenlidir ve özel isim olarak kullanılır. Peki, roman kelimesinin eş anlamı olan kelime nedir?

Roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başka dillerden alınmış olan kelimeler zaman içinde aldığı eklerle değişip dönüşerek dilimize yerleşmiştir. Dilimizde iki farklı roman kelimesi vardır. Fransızca kökenli olan roman kelimesi, Fransızcada "edebiyatta bir tür" anlamına gelir. Fransızca roman kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür.
  • Bu türde yazılmış eser

Bir diğer roman kelimesi ise özel isim olarak kullanılır. Bu kelime Çingeneceden alıntıdır ve "çingene" anlamında kullanılır. Roman kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Kitap fuarından aldığımız romanları okumaya ne zaman başlayacaksın?
  • Herkes hayatını yazsa roman olacağını iddia eder.
  • Hayatının sonuna kadar roman mı yazacaksın?
  • Roman hayatını inceleyen belgeselleri izlemeyi çok seviyordu.
  • Roman olduğunu iddia ediyordu ama soyu bunu çürütüyor.
  • İhtiyar bir kitapçıdan aldığı romanlar hayatını değiştirmişti.
  • Köy romanları edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.
  • Polisiye roman yazmayı çok istiyordu ama kurgusu polisiyeden ziyade korku romanını andırıyordu.
Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Roman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede kelimeler birden fazla anlama gelebildiği gibi sesteş ve eş anlamlılık durumu gösterebilir. Bunun sebebi farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda gerçekleşen kelime ve anlam bakımından gerçekleşen değişimlerdir. Roman kelimesi de böyle bir kelimedir. Edebî tür anlamında kullanılan roman kelimesinin eş anlamı yoktur ancak çingene anlamına gelen roman kelimesinin eş anlamı "Çingene" kelimesidir.

Matem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMatem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Romanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Roman kelimesi ve romanın eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurabiliriz. Roman eş anlamlısı olan "çingene" kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Çingeneler hakkında yapılmış birçok film vardır.
  • Çingene müziğini pek severdi.
  • İlle de çingene düğünü yapmak istiyordu, kimse vazgeçiremedi bu hayalinden.
Neşe eş anlamlısı nedir? Neşe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerNeşe eş anlamlısı nedir? Neşe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
KPSS 50, 55, 60, 65,70, 75 puanla nereye girilebilir? KPSS 50, 55, 60, 65,70, 75 puanla nereye girilebilir?
Kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştıKız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.