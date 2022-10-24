Roman eş anlamlısı nedir? Roman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başka dillerden alınmış olan kelimeler zaman içinde aldığı eklerle değişip dönüşerek dilimize yerleşmiştir. Dilimizde iki farklı roman kelimesi vardır. Fransızca kökenli olan roman kelimesi, Fransızcada "edebiyatta bir tür" anlamına gelir. Fransızca roman kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür.

Bu türde yazılmış eser

Bir diğer roman kelimesi ise özel isim olarak kullanılır. Bu kelime Çingeneceden alıntıdır ve "çingene" anlamında kullanılır. Roman kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Kitap fuarından aldığımız romanları okumaya ne zaman başlayacaksın?

Herkes hayatını yazsa roman olacağını iddia eder.

Hayatının sonuna kadar roman mı yazacaksın?

Roman hayatını inceleyen belgeselleri izlemeyi çok seviyordu.

Roman olduğunu iddia ediyordu ama soyu bunu çürütüyor.

İhtiyar bir kitapçıdan aldığı romanlar hayatını değiştirmişti.

Köy romanları edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.

Polisiye roman yazmayı çok istiyordu ama kurgusu polisiyeden ziyade korku romanını andırıyordu.

Roman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede kelimeler birden fazla anlama gelebildiği gibi sesteş ve eş anlamlılık durumu gösterebilir. Bunun sebebi farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda gerçekleşen kelime ve anlam bakımından gerçekleşen değişimlerdir. Roman kelimesi de böyle bir kelimedir. Edebî tür anlamında kullanılan roman kelimesinin eş anlamı yoktur ancak çingene anlamına gelen roman kelimesinin eş anlamı "Çingene" kelimesidir.

Romanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Roman kelimesi ve romanın eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler kurabiliriz. Roman eş anlamlısı olan "çingene" kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Çingeneler hakkında yapılmış birçok film vardır.

Çingene müziğini pek severdi.

İlle de çingene düğünü yapmak istiyordu, kimse vazgeçiremedi bu hayalinden.



