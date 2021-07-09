Kavga etmişlerdi! Seda Sayan yerine Demet Akalın geldi!

Star TV'de ekrana getirilen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasının ardından kanal Seda Sayan ile anlaştı. Sayan'ın Star TV ile anlaşmasının ardından Demet Akalın'la sorun yaşarken yeni bir gelişme yaşandı.

Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlenmiş olduğu Kanal D'nin sevilen programı olan Gelinim Mutfakta için anlaşma sağladı.

KAVGA ÇIKMIŞTI!

Demet Akalın, Alişan'la birlikte sundukları Star Tv'deki programlarının bittiği gün Seda Sayan'dan "Ben başlıyorum" mesajı almış, Demet Akalın ise bir paylaşım yaparak “Seni sever sayarız! ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama, beni seninle yanak yanağa göremezler” demişti.

