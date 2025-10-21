Mynet Trend

Kavga ettiği arkadaşını 100 metreden vurarak öldürdü: "Ben vurmadım" dedi! Sırtına defalarca ateş açtı

Adana’da husumetli olduğu arkadaşını yaklaşık 100 metreden tabancayla sırtından vurarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Mehmet’i ben vurmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay, 21 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A.’nın (19) kuş barakası yakıldı. Bu nedenle Ö.A. mahalleden arkadaşı Mehmet Aldanma’yı (19) sorumlu tutarak tartıştı. Aralarındaki tartışma sonrası ikili birbirine husumet beslemeye başladı.

TABANCA İLE KOVALADI, DEFALARCA SIRTINDAN VURDU

Olay günü mahallede karşılaşan ikili arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada Ö.A. tabancasını çekti, Aldanma ise kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Ö.A., yaklaşık 100 metre mesafeden defalarca ateş açarak arkadaşını sırtından vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldanma, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak ertesi gün hayatını kaybetti.

(Hayatını kaybeden Mehmet Aldanma)

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ö.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Ö.A., cinayetin işlendiği mahalledeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde "Silahlar sıkıldı, kimin sıktığını bilmiyorum. Mehmet’i ben vurmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

