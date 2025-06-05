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Kavurma yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir? En lezzetli ve doğru kavurma nasıl yapılır? Lezzetin sırrı, doğru pişirmekte saklı!

Et kavurma, mutfağımızın en temel ama en çok hata yapılan yemeklerinden biri. Bayram sofralarının vazgeçilmezi, pazar günlerinin gözdesi olan kavurma; aslında birkaç püf noktasıyla çok daha yumuşak, çok daha lezzetli bir hale gelebilir. Ama yanlış malzeme kullanımı, aceleci pişirme yöntemleri ya da sırayla yapılan küçük hatalar yemeğin tüm tadını bozabiliyor. İşte evde kavurma yaparken en sık yapılan hatalar ve bu hataların yerine uygulayabileceğiniz doğru yöntemler haberimizde...

Kavurma yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir? En lezzetli ve doğru kavurma nasıl yapılır? Lezzetin sırrı, doğru pişirmekte saklı!
Sedef Karatay

Et kavurma basit gibi görünse de mutfakta ustalık isteyen yemeklerden biri. Küçük hataları düzeltip bu püf noktalarına dikkat ettiğinizde, yumuşacık ve lezzeti damakta kalan bir kavurma yapmak hiç zor değil.

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1. HATA: ETİ DOĞRUDAN TAVAYA ATMAK

Doğrusu: Eti pişirmeden önce mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Buzdolabından çıkan soğuk et, tavanın ısısını düşürür ve suyunu salar, bu da etin sertleşmesine neden olur.

2. HATA: YAĞ SEÇİMİNİ YANLIŞ YAPMAK

Doğrusu: Kavurma için en doğru yağ kuyruk yağı ya da iç yağıdır. Ancak tercih etmiyorsanız, sade tereyağı ya da az miktarda sıvı yağla destekleyebilirsiniz. Zeytinyağı yüksek ısıya uygun değildir, aroması da kavurmayı bozabilir.

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3. HATA: ETİ SÜREKLİ KARIŞTIRMAK

Doğrusu: Etin mühürlenmesi için yüksek ateşte karıştırmadan pişirin. Bu şekilde hem suyunu salmaz hem de dışı çıtır, içi yumuşak olur. Sadece renk aldıktan sonra karıştırmaya başlayın.

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4. HATA: TUZU BAŞTA EKLEMEK

Doğrusu: Tuzu en son ekleyin. Tuzu başta koymak, etin suyunu bırakmasına ve sertleşmesine neden olur. Baharatları da son 5 dakikada eklemek en doğru zamandır.

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5. HATA: ETİN DİNLENMEDEN SERVİS EDİLMESİ

Doğrusu: Pişen eti hemen servis etmek yerine 5–10 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlendirin. Böylece içindeki sular tekrar dağılır ve çok daha lezzetli bir sonuç elde edilir.

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