Kavurma yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir? En lezzetli ve doğru kavurma nasıl yapılır? Lezzetin sırrı, doğru pişirmekte saklı!

Et kavurma basit gibi görünse de mutfakta ustalık isteyen yemeklerden biri. Küçük hataları düzeltip bu püf noktalarına dikkat ettiğinizde, yumuşacık ve lezzeti damakta kalan bir kavurma yapmak hiç zor değil.
Doğrusu: Eti pişirmeden önce mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Buzdolabından çıkan soğuk et, tavanın ısısını düşürür ve suyunu salar, bu da etin sertleşmesine neden olur.
Doğrusu: Kavurma için en doğru yağ kuyruk yağı ya da iç yağıdır. Ancak tercih etmiyorsanız, sade tereyağı ya da az miktarda sıvı yağla destekleyebilirsiniz. Zeytinyağı yüksek ısıya uygun değildir, aroması da kavurmayı bozabilir.
Doğrusu: Etin mühürlenmesi için yüksek ateşte karıştırmadan pişirin. Bu şekilde hem suyunu salmaz hem de dışı çıtır, içi yumuşak olur. Sadece renk aldıktan sonra karıştırmaya başlayın.
Doğrusu: Tuzu en son ekleyin. Tuzu başta koymak, etin suyunu bırakmasına ve sertleşmesine neden olur. Baharatları da son 5 dakikada eklemek en doğru zamandır.
Doğrusu: Pişen eti hemen servis etmek yerine 5–10 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlendirin. Böylece içindeki sular tekrar dağılır ve çok daha lezzetli bir sonuç elde edilir.
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