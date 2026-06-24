Kavurucu sıcaklar dünyayı sardı: 58 bölgede kırmızı alarm verildi

Fransa, son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Ülkenin meteoroloji kurumu Meteo-France, birçok bölgede hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağını duyurarak 58 vilayette kırmızı alarm ilan etti. Aşırı sıcakların etkisiyle orman yangını riski de yükselirken, farklı bölgelerde yüzlerce hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Yetkililer yangınlarla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, sıcak havadan korunmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan, serinlemek amacıyla suya giren kişiler arasında boğulma vakalarının arttığı, 18 Haziran’dan bu yana ülke genelinde 40 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

58 BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Fransa'da rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte ise termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Meteo-France yüksek sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette alarm seviyesini turuncuya, 58 vilayette ise kırmızıya çıkardı.

YANGIN RİSKİ ARTTI

Öte yandan, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırdı.

Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 5 ve 87 hektar alan kül oldu.

Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır