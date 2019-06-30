Kavurucu yaz sıcaklarını daha dayanılabilir kılacak yöntemler!

Yaz mevsimi hız kesmeden devam ederken tatile gidemeyeyip evde kalanlar için sıcakları daha dayanılabilir kılacak ve geceleri daha bir uyku çekmenizi sağlayacak önerileri sizler için bir araya getirdik. İşte o muazzam tavsiyeler...

1. Nevresiminizi birkaç dakikalığına bir poşete koyup buzluğa koyun. Eğer buzdolabınızda bunun iç çok yer yoksa, pijamalarınız veya yastık kılıfınızı da koyabilirsiniz.

2. Sıcak su torbanızı buzlu su ile doldurun ve dizlerinize, bileklerinize, boynunuza, dirseklerinize ve kasıklarınıza koyun. Torbaya soğuk su koyup buzlukta bekletip de kullanabilirsiniz.

3. Aloe vera özlü bir nemlendirici size yardımcı olacaktır. Hatta mümkünse buzdolabında bekleterek kullanın.

4. Boş bir parfüm şişesine soğuk su doldurup yatağınızın yanında bulundurun. Serinlemek için yüzünüze, boynunuzun ve dizlerinizin arkasına sıkın.

5. Pijamalarınız ve nevresim seçiminizi pamuklulardan yana kullanın. Hem serin kalmanıza, hem de rahat nefes almanıza yardımcı olacaktır.

6. Protein alımınızı bir miktar düşürün çünkü metobolizmanızı hızlandıracağı için vücut ısınız da artabilir.

7. Uyumadan en az 3 saat önce baharatlı yiyecekler tüketin. Sizi terleteceği için daha sonra vücudunuzun serinlemesine yardımcı olacaktır.

8. Egzersizinizi sabah saatlerinde yapın. Böylece akşam vücudunuz aşırı ısınmaz.

9. Akşam aldığınız duşlarda suyun sıcaklığını düşürün. Buz gibi olsun demiyoruz tabii çünkü o zaman da vücudunuz ani ısı değişimine tepki vereceği için mevcut ısınız korunur.

10. Düşünülenin aksine, gündüzleri pencereleri açık tutmanız önerilmiyor. Hatta mümkünse perdeleri de kapalı tutun.

11. Odanızdaki tüm elektrikli cihazları kapatın ve fişleri çekin. Bu cihazlar ısı yayar.

12. Ayaklarınızı serin tutun. Nevresiminizi ayaklarınıza örtmeyin. Buzlu bir torba üzerinde de bekletebilirsiniz.

13. Vantilatörünüzün önüne buzla doldurulmuş bir kap koyarak bulunduğunuz ortamdaki havayı serinletebilirsiniz.

14. Geceden ziyade gündüzleri su için. Böylece gece yatmadan önce içeceğiniz su size yetecek ve sürekli tuvalete gitmek zorunda kalmayacaksınız.

15. Partnerizle ayrı yataklarda uyuyun. İki vücut iki kat sıcaklık demektir.

16. Sıcaklık yükseleceği için alt katta uyumanızda fayda var.

17. Soğuk, nemli çoraplar kullanın. Nemli bir tişört de giyebilirsiniz.

18. Uyumadan önce ayaklarınıza ve bileklerinize soğuk su uygulayın.

19. Gece sıcaktan uyanırsanız, serinlemek için alnınıza mentollü krem sürebilirsiniz.

20. Uyumadan bir saat önce buzdolabınıza ıslak bir bez koyun. Sonra da uykunuza dalana dek alnınızda bu bezi bekletin.



