ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...
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