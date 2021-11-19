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Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

19.11.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır?

A) Vuslat
B) Nakarat
C) Seyahat
D) Hissiyat

Doğru cevap "B" seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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