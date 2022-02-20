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  4. Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunu paylaştı! Yine ilk yorum Hülya Avşar'dan

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunu paylaştı! Yine ilk yorum Hülya Avşar'dan

20.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu, 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ve 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun sarıldığı anı Instagram hesabından yayınladı, 2005 yılında boşandığı Hülya Avşar'dan paylaşıma yorum geldi.

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunu paylaştı! Yine ilk yorum Hülya Avşar'dan

Hülya Avşar ile evliliğinden Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu adında bir oğlu olmuştu.

Sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla sık sık paylaşım yapan 58 yaşındaki futbol yorumcusu, son olarak iki çocuğunun sıkı sıkı sarıldığı anları yayınladı.

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Kaya Çilingiroğlu'nun yayınladığı kareye eski eşi Avşar kayıtsız kalamadı. Ünlü sanatçı, paylaşıma kalp emojileri koyarak, Hüseyin Kaya'ya sevgisini bir kez daha gösterdi.

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Hülya Avşar
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