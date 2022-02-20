Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunu paylaştı! Yine ilk yorum Hülya Avşar'dan

Hülya Avşar ile evliliğinden Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu adında bir oğlu olmuştu.

Sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla sık sık paylaşım yapan 58 yaşındaki futbol yorumcusu, son olarak iki çocuğunun sıkı sıkı sarıldığı anları yayınladı.

Kaya Çilingiroğlu'nun yayınladığı kareye eski eşi Avşar kayıtsız kalamadı. Ünlü sanatçı, paylaşıma kalp emojileri koyarak, Hüseyin Kaya'ya sevgisini bir kez daha gösterdi.

