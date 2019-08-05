Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına eleştiri yağdı; paylaşımı sildi

Kaya Çilingiroğlu'nun yaptığı paylaşım olay oldu.Oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.

50 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun bu fotoğrafını paylaşan Kaya Çilingiroğlu, kısa sürede gelen tepkilerin ardından fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

Kaya Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın, silahla oyun mu olur! Küçücük çocuk kendine zarar verebilir" yorumları yapıldı.

