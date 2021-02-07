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  4. Kaya Çilingiroğlu ve oğlu maskesiz yürüyüşte! Oğlu boyuna ulaştı

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu maskesiz yürüyüşte! Oğlu boyuna ulaştı

07.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu ve oğlu maskesiz yürüyüşte! Oğlu boyuna ulaştı

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya yürüyüşte görüntülendi. Çilingiroğlu ailesinin maskesiz hali tepki çekti.

Kaya Çilingiroğlu, 14 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya’yla Bebek’te yürüyüş yaptı.

Çilingiroğlu’nun güneşli havayı görür görmez şort giymesi ve maske takmaması dikkat çekti. Kaya Çilingiroğlu, kendisi gibi maske takmayan oğluyla bebek sokaklarını bir aşağı bir yukarı turladı.

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Çilingiroğlu maske takmadığını hatırlatan muhabire çıkıştı. Ünlü isim "Maskeniz yok korkmuyor musunuz" sorusuna "Sana ne!" diyerek şoke etti.

Kaya Çilingiroğlu geçen kasım ayında da bir AVM’de bu kez sosyal mesafe yüzünden muhabirlerle tartışmıştı.

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