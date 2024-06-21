Kaya Sabancı saldırıya uğramıştı! Olay sonrası ilk açıklama: "Orada ölebilirdim"

Bodrum'daki Mardarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında anlaşmazlık olan Kaya Sabancı ile otel restoranında denk geldi. 72 yaşındaki Sabancı, Aşçı'nın saldırısına uğrayarak darp edildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Sabancı, taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulundu.

Patronlar Dünyası'nın haberinde yer alan bilgilere göre, Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Kaya Sabancı “Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik." dedi.

OLAYI ANLATTI

Sabancı yaşadığı korku dolu anları şu ifadelerle anlattı:

"Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye ‘Merhaba Mustafa’ dedim, Vedat Aşçı beni gördü, ‘Ulan sen buraya mı geldin?’ deyip, gözümün üzerine yumruk attı. Yumruktan sonra yere düştüm ve 3 dakika boyunca kimse yardıma gelmedi. Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için. Davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese ‘Bu adamı almayın’ diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri."

"ORADA ÖLEBİLİRDİM BEN"

Kaya Sabancı, “Gözaltı damarımda çatlaklık var. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben.” şeklinde konuştu.





