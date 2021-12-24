Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kayak yapmanın tadını çıkarttılar! Sezon açılınca turistler Erciyes’e akın etti

Kayak yapmanın tadını çıkarttılar! Sezon açılınca turistler Erciyes’e akın etti

24.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin merkezi Erciyes’te kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Kayak yapmanın tadını çıkarttılar! Sezon açılınca turistler Erciyes’e akın etti

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon geçtiğimiz cumartesi günü Tekir Kapı’da açılmıştı. Kar yağışı ve suni karlama sistemi ile yapılan çalışmaların ardından Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı’daki ana pistlerin de hizmete açılmasıyla kayakseverler yoğunluk oluşturmaya başladı. Şu anda 4 kapıda 41 pistin yarısında kayak yapılabildiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kış mevsimine girip kar yağmaya başlayınca bütün insanların gözleri dağlara düşüyor. Kayağın başlayıp başlamadığı, faaliyete geçilip geçilmediği konusunda tereddütler oluşuyor. Erciyes çok şükür her yılki gibi yine Aralık’ın ilk haftasından itibaren suni karlama sistemi ile çalışmalara başladı ve Aralık ortası itibariyle Erciyes’in 41 pistinden yarısını açmış bulunmaktayız. Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapıdaki ana pistlerimiz kayakseverlerin hizmetinde. Bağlantı pistlerimiz de açık, bazı kar tutmayan pistlerimizde çalışmalar devam ediyor. Sabahlara kadar bütün arkadaşlarımız gayret ederek hem kar yağmayan noktalara kar toplayarak kayakseverlerimiz için pistlerimizi hazır hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.

“OCAK,ŞUBAT AYINDAKİ YOĞUNLUK OLUŞTU”

1

Özellikle büyükşehirlerden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaya başladıklarını kaydeden Cıngı, "Çok şükür sezon açılır açılmaz aralık ortasından itibaren de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden hem de yurt dışından misafir ağırlamaya başladık. Sanki ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu Erciyes’te. Otellerimiz rezervasyonlarını alıyorlar. Yılbaşında da yoğun bir talep yaşayacağımız şimdiden belli oluyor. Bunun yanı sıra çeşitli aktiviteler, halk konserleri ve farklı özel aktiviteler var. Bütün bunlar artık Erciyes’e yerli ve yabancı misafir gelişini hızlandıran unsurlar olarak göze çarpmakta. Bugün itibariyle de gece kayağını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

“GECE KAYAĞI BAŞLIYOR”

3

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gece kayağının da bugün itibariyle Tekir Kapı’da başlayacağını sözlerine ekleyerek, "İnşallah Tekir Pisti’nde misafirlerimiz yoruluncaya kadar, ’Artık kaymak istemiyoruz’ diyene kadar gece kayağı yapacak" diye konuştu.

(İHA)

Batı Karadeniz’deki ormanlarda iki mevsim tek bir kareye sığdı! Görenleri büyülediBatı Karadeniz’deki ormanlarda iki mevsim tek bir kareye sığdı! Görenleri büyüledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yüzeyi buz tuttu! Yeni sezon hazırlıkları başladıYüzeyi buz tuttu! Yeni sezon hazırlıkları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

Noel için çırılçıplak soyundu! Tamamen boyayla kaplandı

Noel için çırılçıplak soyundu! Tamamen boyayla kaplandı

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.