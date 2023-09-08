Kayalıklardaki pozu olay olmuştu! Irina Shayk bu sefer yataktan paylaştı

Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde kayalıklarda üstsüz poz vermişti. Seksi modelin pozları hayranlarından beğeni almıştı.

Rus manken Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper ile tatile çıkmıştı. Bu tatilde çıplak pozlar veren modele sevgilisinden de beğeni gelmişti.

Güzel yıldız, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu sefer de peş peşe yatak pozlarını paylaştı.

Beyaz bir tişört giyen Shayk'ın yatağa ayakkabılarla girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Shayk, aksesuar olarak ise yalnızca altın rengi bir zincir kolye tercih etti.

