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  4. Kayalıklardaki pozu olay olmuştu! Irina Shayk bu sefer yataktan paylaştı

Kayalıklardaki pozu olay olmuştu! Irina Shayk bu sefer yataktan paylaştı

08.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılından beri aktif olarak podyumlarda yer alan Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde kayalıklarda üstsüz poz vermişti. Yeni aşkını şehirde bırakıp eski aşkıyla tatile giden Irina Shayk, bu defa yatak paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde kayalıklarda üstsüz poz vermişti. Seksi modelin pozları hayranlarından beğeni almıştı.

Rus manken Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper ile tatile çıkmıştı. Bu tatilde çıplak pozlar veren modele sevgilisinden de beğeni gelmişti.

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Güzel yıldız, 20 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu sefer de peş peşe yatak pozlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Beyaz bir tişört giyen Shayk'ın yatağa ayakkabılarla girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Shayk, aksesuar olarak ise yalnızca altın rengi bir zincir kolye tercih etti.

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Irina Shayk Model sevgilisi

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