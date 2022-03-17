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Kaybolan küçük Amazon kabilesi üyeleri 27 gün sonra yağmur ormanlarında bulundu

17.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Amazon kabilesinden gizemli bir şekilde ortadan kaybolan iki kardeş, kaybolduktan 27 gün sonra bir yağmur ormanında bulundu. Amazon yağmur ormanlarında odun kesen bir adam, çocukları tıbbi yardıma muhtaç halde umutsuzca beklerken buldu.

Kaybolan küçük Amazon kabilesi üyeleri 27 gün sonra yağmur ormanlarında bulundu

Altı yaşındaki Glaco Carvalho Ribeiro ve sekiz yaşındaki Gleson Carvalho Ribeiro, 18 Şubat'ta Brezilya'nın Manicore kentinde kuş avlamak için dolaşmaya çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Haber sitesi Imediato'nun bildirdiğine göre, çocuklar 27 gün sonra 15 Mart'ta yakınlarda odun kesen bir yerli tarafından yetersiz beslenmiş ve tıbbi yardıma muhtaç halde bulundular.

Manicore İtfaiyesi çocukları bulmak için bir arama kurtarma ekibi kurdu, ancak daha sonra yerlerini bulamayınca aramayı iptal etti. Ancak Palmeira yerlileri asla pes etmedi.

KABİLE

ŞİMDİ GÜVENDELER

Sağlık uzmanları, çocukların güvende olduğundan emin olmak için Manicore'daki doktorlara tıbbi yönergeler ilettiler.

Fotoğraflar, ikilinin son derece zayıf ve tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

KAB

Çocukların tekneden indirilmesini izlemek için toplanan büyük bir kalabalığı gösteren bir video da paylaşıldı.

Halk Güvenliği Sekreterliği, botla yerel belediye binasına götürüldüklerini ve bugün hava yoluyla eyalet başkenti Manaus'a transfer edilmelerinin beklendiğini doğruladı.

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