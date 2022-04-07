Kaygısızlar'ın Zeynep'i Gülçin Hatıhan yıllar sonra paylaştı! "Canım Ayşen Gruda'm..."

Yaklaşık 4 sene devam eden Kaygısızlar dizisi 1 Haziran 1998'de final yaptı. Dizide Zeynep rolüne hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir kareyi duygu yüklü ifadelerle paylaştı.

KAYGISIZLAR'IN ZEYNEP'İ GÜLÇİN HATIHAN YILLAR SONRA PAYLAŞTI

Kaygısızlar, Kocaman Ailem, Hercai gibi başarılı dizilerde rol alan Gülçin Hatıhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Usta oyuncu Ayşen Gruda ile aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşan Gülçin Hatıhan şu ifadeleri düştü: "Kaygısızlar seti. Sanırım Cihangir'deki park. Canım Ayşen Gruda'm, arkasındakileri göremiyorum. Fotoğrafı kim çekti onu da bilmiyorum. Hey gidi hey. 1994 Kaygısızlar dizisi."

Gülçin Hatıhan, şimdilerde popüler dizi Mahkum'da Nazan rolüne hayat veriyor.



21 Aralık 1972 İstanbul doğumlu Gülçin Hatıhan 49 yaşındadır.

Başarılı oyuncu Hatıhan, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.





