Kayhan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayhan filmi nerede çekildi? Şahan Gökbakar'dan kahkaha tufanı

Şahan Gökbakar'ın başrolde olduğu kendi filmi Kayhan, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. 2018 yılı yapımlı olan Kayhan filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Sevilen yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda da Şahan Gökbakar'ın tüm filmlerinde birlikte çalıştığı kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. İşte Kayhan filmi ile ilgili merak edilenler...

KAYHAN FİLMİ KONUSU

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

HAYHAN FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar,

İrfan Kangı,

Gökçe Eyüboğlu

KAYHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayhan filmi İstanbul'da çekildi. Çekimler toplamda 5 haftada tamamlandı.

17 AĞUSTOS PERŞEMBE FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Kayhan

22:15 Kısmet

