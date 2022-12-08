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Kayhan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kayhan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

08.12.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayhan filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Komedi türündeki Kayhan filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları sorgulanıyor. Peki Kayhan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kayhan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kayhan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kayhan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrolünde ünlü oyuncuların yer aldığı Kayhan filminin yönetmeni Togan Gökbakar iken senaristi ise Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar'dır. 2018 yılında vizyona giren Kayhan filminin çekimleri beş hafta sürdü. Çekimler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi. Peki Kayhan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kayhan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KAYHAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan Kayhan dostlukların adamıdır. Seneler önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızdır. Eski arkadaşlarını göreceği için heyecanla bekleyen genç adam, o gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalır.

Kayhan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kayhan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Pilav gününde verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini fark eder. Şoku üzerinden attığında ise kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

KAYHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

İrfan Kangı

Gökçe Eyüboğlu

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