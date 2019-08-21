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Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

Cem Menteş Cem Menteş
GÜNDEM  | 21.08.2019 19:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Göçetevek Mahallesi'nde dün gece, tartıştığı eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde, 6 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Fatih Poyraz yakalandı.

Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada, Poyraz'ın Silvan ilçesine bağlı Çardak Mahallesi yoluna geldiği, yakınlarına haber verip, kendisini bu noktadan aldırmaya çalıştığı öğrenildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, Çardak Mahallesi yolunda sivil araçla düzenlediği operasyonla Poyraz'ı yakaladı. Poyraz'ın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Poyraz'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayınpederi katliam

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