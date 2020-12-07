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Kayıp çocuklar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu

07.12.2020 22:40 | Son Güncelleme:
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Kayıp çocuklar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bulundu

Osmaniye’de yaşayan Meral Hanım, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını görme bahanesiyle 10 gün önce kaçırdı. Yeğenlerinin hayatından endişe eden Havva Keleş, kayıp çocukların bulunması için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. Gelen ihbarlar sayesinde kısa süre içerisinde kayıp çocuklar bulundu ve devlet korumasına alındı.

İddiaya göre Meral Hanım'ın hayatında başka biri olduğu ve çocukların babasının eşi Hakan Bey olmadığı ileri sürülmüştü. Anne Meral Hanım, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bağlanıp 2 yıldır Mehmet Bey ile ilişkisi olduğunu ve çocuklardan birinin babasının eşi Hakan Yıldız olmadığını kabul etti. Bu gelişmeler sonucunda Sosyal Hizmetler yetkilileri harekete geçti ve çocukları anne Meral Hanım'dan alıp devlet korumasına aldılar.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (4)

Bu gelişmeler sonucunda programa katılan çocukların halaları Havva Keleş ve Birgül Ay, Didem Arslan Yılmaz ve ekibine çiçek vererek teşekkürlerini iletti.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (1)

“İSTEMEDİĞİM BİR EVLİLİKTİ”

Meral Hanım, programa yaptığı açıklamada evliliğiyle ilgili, “Nişanlandığımızdan beri istemediğim bir evlilikti. Hakan Bey çocuklarını hiçbir zaman parka götürmezdi, onlarla vakit geçirmezdi. Yaşadıklarımın, yaptıklarımın arkasındayım. Çocuklarının Sosyal Hizmetler'de olmasından dolayı mutluyum ve benim ile alakalı kötü bir şey anlatmayacaklarına eminim.” dedi ve “Çocuklarımı geri istiyorum!” ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (3)

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