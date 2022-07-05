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Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler?

05.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların sevilen lezzetlerinden biri olan kayısı reçelinin tarifi yaz aylarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kayısı reçelini yalnızca üç malzeme ile evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler?

Malatya, Ege ve Akdeniz'de üretilen kayısılar tek başına da tüketildiği gibi tatlıların ve reçeller için de kullanılır. Kalsiyum ve demir açısından oldukça zengin olan bu meyvenin reçeli de afiyetle yenir. Peki kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri neler?

KAYISI REÇELİ MALZEMELERİ NELER?

2 kg kayısı
1 tatlı kaşığı limon tuzu
2 kg şeker

KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kayısıları yıkayın ve ikiye bölün. Çekirdekleri fındık veya ceviz kıracağı ile kırıp içlerini çıkartın. Ardından kayısıları tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Çekirdekleri de ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın. 5-6 saat veya gece boyunca bekletin.

Yaklaşık 35 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan almadan 10 dakika önce limon tuzunu ekleyin. İstediğiniz kıvamı aldığında ocaktan alın. Reçeli kaynattıktan sonra kavanozlara alın ve kapağı kapatın.


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