Kaymaçina tarifi: Kaymaçina nasıl yapılır?

Yalnızca 3 malzeme ile yapılabilen enfes bir tatlı Kaymaçina. Her evde kolayca bulunan malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlanabilen bu tarifi siz de çok seveceksiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırıp daha fazla kişi için de yapabilirsiniz.
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