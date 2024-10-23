Kaymaçina tarifi: Kaymaçina nasıl yapılır?

Kaymaçina Bosna – Hersek mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden olan ve çok sevilen bir tatlıdır. Görüntüsü Triliçe’ye benzese de malzemeleri ve yapılış biçimiyle farklıdır. İşte Kaymaçina tarifi:

MALZEMELER 4 yumurta

1 bardak şeker

4 bardak süt