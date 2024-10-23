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Kaymaçina tarifi: Kaymaçina nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 00:13
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Yalnızca 3 malzeme ile yapılabilen enfes bir tatlı Kaymaçina. Her evde kolayca bulunan malzemeler ile birkaç dakika içinde hazırlanabilen bu tarifi siz de çok seveceksiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırıp daha fazla kişi için de yapabilirsiniz.

Kaymaçina tarifi: Kaymaçina nasıl yapılır?
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Kaç dilim 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon 350kal

Kaymaçina Bosna – Hersek mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinden olan ve çok sevilen bir tatlıdır. Görüntüsü Triliçe’ye benzese de malzemeleri ve yapılış biçimiyle farklıdır. İşte Kaymaçina tarifi:

MALZEMELER

  • 4 yumurta
  • 1 bardak şeker
  • 4 bardak süt

TARİF

  • Şeker ve yumurtayı çırpın.
  • Sütü oda sıcaklığına gelince karışıma yavaşça ekleyin.
  • Homojenleşen karışımı fırın kabına dökün.
  • Tepsiye yarısına gelecek kadar su koyun.
  • Sıcak fırında 180d derecede 50 dakika kadar pişirin.
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