Kaymak nasıl yapılır?

Kaymak, sofraların vazgeçilmezi olan ve pek çok besinin yanında tüketilen bir gıdadır. Kahvaltıda ekmeğe sürülen bal ve kaymak genç ya da yaşlı herkesin severek yediği bir lezzettir. Tatlıların, hamur işlerinin ve bazı yemeklerin yanında ya da üzerinde de kullanılan kaymak sıkça tüketilen bir üründür. Marketlerden alınan hazır ürünler, her zaman hijyenik ve sağlıklı olmayabilir ya da istediğiniz tadı vermeyebilir. Eğer siz de doğal kaymak lezzetine ulaşmak istiyorsanız kendi evinizde kolayca lezzetli kaymağınızı yaparak afiyetle ve gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.
Kendi evinizde, tamamen doğal ve katkısız kaymak yapımı tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
Doğal süt
Bir miktar süt tencereye konur. Kısık ateşte pişirilmeye başlanır. Kaynamaya başladığında kepçe ile 1-2 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra kısık ateşte, kendi halinde 10 dakika kadar kaynatılır. Sütün üzerinde yağlı tabaka oluşunca ateş kapatılır ve üzeri hava alacak bir bezle örtülüp soğumaya bırakılır. Soğuyan süt, üzeri sıkıca kapatılarak fazla sarsmadan buzdolabına konur. Buzdolabında 1 gün bekletilen sütün üzerinde yaklaşık 1 cm kadar kaymak tabakası oluşur. Bir bıçak ya da spatula yardımıyla, vermek istediğiniz şekle göre kaymakları sütün üzerinden ayırabilirsiniz. Kaymaklar, sütün üzerinden alındığı şekilde tüketilebileceği gibi, isteğe göre mikserle çırpılarak da kullanılabilir. Biraz daha hafif bir lezzet elde etmek isterseniz kaymak tabakasını alırken içine bir miktar süt de karıştırabilirsiniz. Bu işlemler bir kez daha tekrarlanarak daha fazla kaymak elde edilebilir ancak ilk seferdeki miktardan daha az kaymak elde etmiş olursunuz.
Evde yapabileceğiniz, gerçek kaymağın lezzetine çok yakın ve pratik bir şekilde yapılan bir kaymak tarifidir.
Bu tarif, günlük süt kullanılarak ya da pastörize süt ile yapılabilir. Günlük süt kullanılacaksa, süt tencerede kaynatılır. Eğer pastörize süt kullanıyorsanız kaynatma adımını atlayabilirsiniz. Kaynatılıp soğumaya bırakılan sütün içerisine 3 paket krema ve 5 yemek kaşığı nişasta ilave edilir. Tel çırpıcı ile güzelce çırpılıp tekrar ocağa alınır. Kıvamı hafif koyulaşınca ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Tercihen 1 gün olmakla beraber en az 2 saat buzdolabında bekletilir. Buzdolabında bekletilen kaymağa bir bıçak veya spatula yardımıyla şekil verilir. Kaymağınız hazır!
Kaymak, yağ oranı yüksek olan bir besindir. Bu sebeple dozunda tüketmeniz tavsiye edilir. Özellikle tansiyon ve kolesterol hastaları için günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kaymak kalori oranının yüksekliğini yağdan alır. Günlük kullanılan bazı kaymak miktarlarının kalorileri;
1 çay kaşığı 15 kalori (kcal)
1 yemek kaşığı 59 kalori (kcal)
50 gram süt kaymak 293 kalori (kcal)
100 gram kaymak 586 kalori (kcal)
Kaymak besin değeri yüksek bir besindir. Ancak yağ oranının fazla olmasından dolayı aşırı tüketiminden kaçınmanız gerekir.
586 kcal olan 100 gram kaymak besin değeri:
Kaymak faydaları saymakla bitmez. İşte besin değeri yüksek olan kaymağın insan sağlığı açısından faydaları;
Kaymağın lezzeti yapıldığı süt çeşidine göre değişir. Ülkemizde bilinen ve tüketilen kaymak çeşitleri iki tanedir. Bu çeşitler inek sütünden yapılan normal kaymak ve manda sütünden yapılan Afyon Kaymağı’dır. Kaymak fiyatları da süt ürününün çeşidine göre farklılık gösterir. Manda sütünden yapılan ve diğer çeşide göre daha çok uğraş gerektiren Afyon Kaymağı, fiyat konusunda da biraz daha üst düzeydedir. Yukarıdaki tarifler yardımıyla, kendi imkanlarınızla yaptığınız kaymak hem daha uygun fiyata gelir, hem de gerçek kaymak tadını aratmaz.
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