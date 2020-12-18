Kaymak nasıl yapılır?

Kaymak, sofraların vazgeçilmezi olan ve pek çok besinin yanında tüketilen bir gıdadır. Kahvaltıda ekmeğe sürülen bal ve kaymak genç ya da yaşlı herkesin severek yediği bir lezzettir. Tatlıların, hamur işlerinin ve bazı yemeklerin yanında ya da üzerinde de kullanılan kaymak sıkça tüketilen bir üründür. Marketlerden alınan hazır ürünler, her zaman hijyenik ve sağlıklı olmayabilir ya da istediğiniz tadı vermeyebilir. Eğer siz de doğal kaymak lezzetine ulaşmak istiyorsanız kendi evinizde kolayca lezzetli kaymağınızı yaparak afiyetle ve gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

Kaymak Tarifi ve Yapımı

Kendi evinizde, tamamen doğal ve katkısız kaymak yapımı tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Malzemeler

Doğal süt

Doğal Kaymak Yapımı

Bir miktar süt tencereye konur. Kısık ateşte pişirilmeye başlanır. Kaynamaya başladığında kepçe ile 1-2 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra kısık ateşte, kendi halinde 10 dakika kadar kaynatılır. Sütün üzerinde yağlı tabaka oluşunca ateş kapatılır ve üzeri hava alacak bir bezle örtülüp soğumaya bırakılır. Soğuyan süt, üzeri sıkıca kapatılarak fazla sarsmadan buzdolabına konur. Buzdolabında 1 gün bekletilen sütün üzerinde yaklaşık 1 cm kadar kaymak tabakası oluşur. Bir bıçak ya da spatula yardımıyla, vermek istediğiniz şekle göre kaymakları sütün üzerinden ayırabilirsiniz. Kaymaklar, sütün üzerinden alındığı şekilde tüketilebileceği gibi, isteğe göre mikserle çırpılarak da kullanılabilir. Biraz daha hafif bir lezzet elde etmek isterseniz kaymak tabakasını alırken içine bir miktar süt de karıştırabilirsiniz. Bu işlemler bir kez daha tekrarlanarak daha fazla kaymak elde edilebilir ancak ilk seferdeki miktardan daha az kaymak elde etmiş olursunuz.