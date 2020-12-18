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Kaymak nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 18.12.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Kaymak nasıl yapılır?

Kaymak; kahvaltıda, tatlıların yanında ve bazı yemeklerle beraber afiyetle tüketilen muhteşem bir lezettir. İşte sofraların sevilen besin kaynağı olan kaymak ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Kaymak, sofraların vazgeçilmezi olan ve pek çok besinin yanında tüketilen bir gıdadır. Kahvaltıda ekmeğe sürülen bal ve kaymak genç ya da yaşlı herkesin severek yediği bir lezzettir. Tatlıların, hamur işlerinin ve bazı yemeklerin yanında ya da üzerinde de kullanılan kaymak sıkça tüketilen bir üründür. Marketlerden alınan hazır ürünler, her zaman hijyenik ve sağlıklı olmayabilir ya da istediğiniz tadı vermeyebilir. Eğer siz de doğal kaymak lezzetine ulaşmak istiyorsanız kendi evinizde kolayca lezzetli kaymağınızı yaparak afiyetle ve gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

Kaymak Tarifi ve Yapımı

Kendi evinizde, tamamen doğal ve katkısız kaymak yapımı tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Malzemeler

Doğal süt

Doğal Kaymak Yapımı

Bir miktar süt tencereye konur. Kısık ateşte pişirilmeye başlanır. Kaynamaya başladığında kepçe ile 1-2 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra kısık ateşte, kendi halinde 10 dakika kadar kaynatılır. Sütün üzerinde yağlı tabaka oluşunca ateş kapatılır ve üzeri hava alacak bir bezle örtülüp soğumaya bırakılır. Soğuyan süt, üzeri sıkıca kapatılarak fazla sarsmadan buzdolabına konur. Buzdolabında 1 gün bekletilen sütün üzerinde yaklaşık 1 cm kadar kaymak tabakası oluşur. Bir bıçak ya da spatula yardımıyla, vermek istediğiniz şekle göre kaymakları sütün üzerinden ayırabilirsiniz. Kaymaklar, sütün üzerinden alındığı şekilde tüketilebileceği gibi, isteğe göre mikserle çırpılarak da kullanılabilir. Biraz daha hafif bir lezzet elde etmek isterseniz kaymak tabakasını alırken içine bir miktar süt de karıştırabilirsiniz. Bu işlemler bir kez daha tekrarlanarak daha fazla kaymak elde edilebilir ancak ilk seferdeki miktardan daha az kaymak elde etmiş olursunuz.

Alternatif Kaymak Tarifi

Evde yapabileceğiniz, gerçek kaymağın lezzetine çok yakın ve pratik bir şekilde yapılan bir kaymak tarifidir.

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı süt
  • 5 yemek kaşığı nişasta
  • 800 ml paket krema (3 paket)

Alternatif Kaymak Yapımı

Bu tarif, günlük süt kullanılarak ya da pastörize süt ile yapılabilir. Günlük süt kullanılacaksa, süt tencerede kaynatılır. Eğer pastörize süt kullanıyorsanız kaynatma adımını atlayabilirsiniz. Kaynatılıp soğumaya bırakılan sütün içerisine 3 paket krema ve 5 yemek kaşığı nişasta ilave edilir. Tel çırpıcı ile güzelce çırpılıp tekrar ocağa alınır. Kıvamı hafif koyulaşınca ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Tercihen 1 gün olmakla beraber en az 2 saat buzdolabında bekletilir. Buzdolabında bekletilen kaymağa bir bıçak veya spatula yardımıyla şekil verilir. Kaymağınız hazır!

Lezzetin sırrı püf noktalar

  • Kaymağın lezzeti sütün çeşidine göre belirlenir. Bu sebeple kaymak yaparken kullanacağınız süt çeşidi çok önemlidir. Doğal çiğ süt kullanmanız tavsiye edilir.
  • Süt tencereye konmadan önce tencere ıslatılırsa süt dibine yapışmaz.
  • Süt, taşmadan ya da dibine tutmadan pişmesi için kısık ateşte kaynatılmalıdır.
  • Kaymak tarifi püf noktalarından bir diğeri; sütü karıştırıp kaynamaya bıraktıktan sonra bir daha hiç bir şekilde sütün yüzeyine dokunmamaktır.
  • Sütün üzerinde yağlı tabaka oluşunca ateş kapatılıp sütün üzeri hava alacak şekilde örtülür ve soğumaya bırakılır.
  • Soğuduktan sonra ise kaymak tabakasının dağılmaması için çok sarsmadan buzdolabına konması önemlidir.

Kaymağın Kalorisi

Kaymak, yağ oranı yüksek olan bir besindir. Bu sebeple dozunda tüketmeniz tavsiye edilir. Özellikle tansiyon ve kolesterol hastaları için günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kaymak kalori oranının yüksekliğini yağdan alır. Günlük kullanılan bazı kaymak miktarlarının kalorileri;

1 çay kaşığı 15 kalori (kcal)
1 yemek kaşığı 59 kalori (kcal)
50 gram süt kaymak 293 kalori (kcal)
100 gram kaymak 586 kalori (kcal)

Kaymağın Besin Değerleri

Kaymak besin değeri yüksek bir besindir. Ancak yağ oranının fazla olmasından dolayı aşırı tüketiminden kaçınmanız gerekir.

586 kcal olan 100 gram kaymak besin değeri:

  • 3.3 gr karbonhidrat
  • 63.1 gr yağ
  • 1 gr protein
  • 691 IU A vitamini
  • 91 mg potasyum
  • 0.1 mg demir
  • 45 mg kalsiyum
  • 19 mg sodyum

Kaymağın Faydaları

Kaymak faydaları saymakla bitmez. İşte besin değeri yüksek olan kaymağın insan sağlığı açısından faydaları;

  • Özellikle bal ile birlikte tüketildiğinde sindirim sisteminin düzenlenmesinde yardımcı olur,
  • Zararlı bakterilerle savaşır,
  • Düzenli kullanıldığında cildi nemlendirir ve daha parlak bir görünüm sağlar,
  • Kuvvetli bir balgam söktürücü etkiye sahiptir,
  • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynar,
  • Güç ve enerji kaynağıdır,
  • Diş çıkaran çocuklarda diş çıkarımını hızlandırıcı etkiye sahiptir,
  • Tüm bunlara ek olarak, bal ile karıştırılarak sürüldüğünde vücuttaki yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Kaymak Çeşitleri

Kaymağın lezzeti yapıldığı süt çeşidine göre değişir. Ülkemizde bilinen ve tüketilen kaymak çeşitleri iki tanedir. Bu çeşitler inek sütünden yapılan normal kaymak ve manda sütünden yapılan Afyon Kaymağı’dır. Kaymak fiyatları da süt ürününün çeşidine göre farklılık gösterir. Manda sütünden yapılan ve diğer çeşide göre daha çok uğraş gerektiren Afyon Kaymağı, fiyat konusunda da biraz daha üst düzeydedir. Yukarıdaki tarifler yardımıyla, kendi imkanlarınızla yaptığınız kaymak hem daha uygun fiyata gelir, hem de gerçek kaymak tadını aratmaz.


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