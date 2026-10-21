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Kayseri'de akılalmaz olay! Evde otururken tavan kafasına çöktü: Görme kaybı yaşadı

Kayseri’de bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığını altında kalarak yaralandı.

Kayseri'de akılalmaz olay! Evde otururken tavan kafasına çöktü: Görme kaybı yaşadı

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3’üncü katta oturan F.Ö.’nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü.

Kayseri de akılalmaz olay! Evde otururken tavan kafasına çöktü: Görme kaybı yaşadı 1

GÖRME KAYBI YAŞADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.’nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri de akılalmaz olay! Evde otururken tavan kafasına çöktü: Görme kaybı yaşadı 2

Kayseri de akılalmaz olay! Evde otururken tavan kafasına çöktü: Görme kaybı yaşadı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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