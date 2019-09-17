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Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, iş çıkışı maruz kaldığı bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.’yi takip etti. Burak S. iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.’ye saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

T.U.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinayet

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