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Kayseri'de tüyler ürperten görüntü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.

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"GÖRDÜKÇE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Abdullah Özdemir, kemiklerin toplanarak bir mezara defnedilmesini istediklerini kaydederek, “Burada gezdiğim zaman iskelet ve kafatasları gördüm. Söyledim ama bunlar toplanmadı. Bunları gördükçe üzülüyorum ve hasta oluyorum. Ben 64 yaşındayım. Burada mezarlık olduğunu bilmiyordum. Baraj geldikten sonra bu mezarlar ortaya çıktı. Burada hiç bozulmayan iskeleti toplayarak yukarıdaki mezarlığa gönderdik ama bunlara hiç bakan yok. Kime ait olduğu da belli değil. Burası toplu mezar olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Su çekilince iyice ortaya çıkıyor. Önceden buralar harman yeriydi. Su çekilince mezar olduğu ortaya çıktı ve kemiklerin hepsi dışarı çıktı. Yarın bizim de olacağımız aynı. O yüzden üzülüyorum. Bunların buradan toplanıp bir mezarlığa defnedilmesi lazım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kocasinan kafatası

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