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Uyuşturucu kullanan oğlu bir kaç ay içinde bu hale geldi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy’nin Facebook’ta uyuşturucu kullanan oğlunun çekilmiş iki farkı fotoğraflarını yayınlayarak, uyuşturucu bağımlılığının sadece birkaç ay içinde insanı ne hale getirebileceğini gözler önüne serdi.

Uyuşturucu kullanan oğlu bir kaç ay içinde bu hale geldi!

ABD’li kadının kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlu Cody Bishop’un sadece 7 ay arayla çekilmiş olduğu ifade edilen 2 farklı fotoğrafı yer aldı.

Salfen-Tracy’nin paylaştığı ve 7 ay arayla çekişmiş olduğunu ifade ettiği 2 fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümündeyken, ikinci görselde ise uyuşturucu bağımlılığının genç adamı nasıl değiştirdiği, Bishop’un hızlı bir şekilde zayıflamış ve cildi yaralarla kaplanmış olduğu görülüyor.

Salfen-Tracy, “Cody’den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor” ifadelerini paylaştı.

ABD’li kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorunun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağırdı.


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uyuşturucu abd jennifer salfen tracy

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