Kayseri yağlaması nasıl yapılır? MasterChef Kayseri yağlaması malzemeleri ve Kayseri yağlaması tarifi nedir? Yağlama tarifi detayları

MasterChef Türkiye yarışmasının 26 Ekim 2020 tarihli yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istediği yemek Kayseri yağlaması oldu. Yarışmacıların yağlama yemeği hazırlarken girdikleri mücadele de keyifli anlara sahne oldu. Kayseri mutfağının en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan yağlama tarifi için televizyon izleyicileri de araştırma içerisine girdi. İşte benzersiz bir lezzete sahip olan Kayseri yağlaması yapılışı ile ilgili tüm merak edilenler...
Kayseri yağlaması hamuru için malzemeler:
Lezzetli bir yemek yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekebiliyor. Yağlama için hamur hazırlanırken süt ile suyu mutlaka ılık olarak kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda su az az eklenerek hamur yoğruluyor. Bunun yanı sıra mayalandırma işlemi olmadan açmaya ve pişirmeye çalışmamak gerekiyor. Ayrıca açarken de çok fazla un kullanmamaya özen göstermekte fayda var.
Kayseri yağlaması tarifi için ilk olarak su, süt, maya, şeker ve sıvı yağ bir kabın içerisine alınıp maya eriyene kadar karıştırılıyor. Sonrasında yağlama malzemeleri arasında bulunan un çok yavaş bir şekilde karışıma eklenerek yumuşak bir hamur oluşturuluyor. Tuz da eklendikten sonra hamur iyice yoğruluyor. Ardından hamur, mayalanmak üzere bir saat kadar dinlenmeye bırakılıyor.
Bu sırada yemeğin iç harcı hazırlanıyor. İç harcı hazırlamak için bütün malzemeler yemeklik olarak doğranıyor. Tava da ateşe alınıyor ve ısıtılmaya başlanıyor. Bu esnada tavaya tereyağ koyulup erimeye bırakılıyor. Tereyağ eridikten sonra soğan da tavaya ekleniyor ve iyice pişiriliyor. Devamında tavada kıyma kavruluyor ve üstüne biber ekleniyor. Domatesler ile salça ilave edildikten salçanın kokusu çıkana kadar kavruluyor. En son baharatlar ve su ekleniyor. Bütün malzemeler yumuşadıktan ve suyu yarı yarıya çektikten sonra iç harç hazır oluyor. İç harcın biraz ıslak kalması bekleniyor.
İç harç hazırlandıktan sonra sıra hamura geliyor. Mayalanmış olan hamurdan 12 adet beze çıkarılıyor. Bezelerin her biri pasta tabağı büyüklüğünde açılıyor ve ardından yağsız bir tavada önlü arkalı olarak pişiriliyor. Sonrasında Kayseri yağlaması tarif için en önemli aşamaya geçiliyor. Servis tabağında yemek hazırlanmaya başlanıyor. İlk hamur servis tabağına alındıktan sonra üstüne iç harçtan sürülüyor. Ardından üstüne bir kez daha hamur yerleştirilip tekrar iç harç sürülüyor. Bu şekilde hamur ve kıyma kat kat hazırlanıyor. Yemek hazır olduğunda tercihe göre yoğurt ile beraber servis ediliyor.
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