Kayseri yağlaması nasıl yapılır? MasterChef Kayseri yağlaması malzemeleri ve Kayseri yağlaması tarifi nedir? Yağlama tarifi detayları

MasterChef Türkiye yarışmasının 26 Ekim 2020 tarihli yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istediği yemek Kayseri yağlaması oldu. Yarışmacıların yağlama yemeği hazırlarken girdikleri mücadele de keyifli anlara sahne oldu. Kayseri mutfağının en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan yağlama tarifi için televizyon izleyicileri de araştırma içerisine girdi. İşte benzersiz bir lezzete sahip olan Kayseri yağlaması yapılışı ile ilgili tüm merak edilenler...

KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ

Kayseri yağlaması hamuru için malzemeler:

500 gram un

1 su bardağı kadar su

Yarım su bardağı kadar süt

10 gram yaş maya

1 çorba kaşığı kadar şeker

2 çorba kaşığı kadar sıvıyağ

Tuz

Kayseri yağlaması içi için malzemeler:

2 çorba kaşığı kadar tereyağı

350 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil sivri biber

6-7 adet domates

1 çorba kaşığı kadar domates salçası

1 çorba kaşığı kadar biber salçası

1,5 su bardağı kadar su

Pul biber

Tuz

Karabiber

YAĞLAMA YAPIMI PÜF NOKTASI

Lezzetli bir yemek yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekebiliyor. Yağlama için hamur hazırlanırken süt ile suyu mutlaka ılık olarak kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda su az az eklenerek hamur yoğruluyor. Bunun yanı sıra mayalandırma işlemi olmadan açmaya ve pişirmeye çalışmamak gerekiyor. Ayrıca açarken de çok fazla un kullanmamaya özen göstermekte fayda var.

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Kayseri yağlaması tarifi için ilk olarak su, süt, maya, şeker ve sıvı yağ bir kabın içerisine alınıp maya eriyene kadar karıştırılıyor. Sonrasında yağlama malzemeleri arasında bulunan un çok yavaş bir şekilde karışıma eklenerek yumuşak bir hamur oluşturuluyor. Tuz da eklendikten sonra hamur iyice yoğruluyor. Ardından hamur, mayalanmak üzere bir saat kadar dinlenmeye bırakılıyor.