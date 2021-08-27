Kayseri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bahçe mobilyaları üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde üretim yapan fabrikanın üst katında kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen fabrikada soğutma çalışması sürüyor.



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