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Kayseri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

27.08.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bahçe mobilyaları üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Süksün Mahallesi'nde üretim yapan fabrikanın üst katında kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

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