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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

23.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan H.M'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Selçuklu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.M, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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