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Kayserili iş adamından ‘katil devlet’ diyen Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kayserili iş adamı Necmettin Apaydın, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti için ‘katil devlet’ sözlerini kullanan yazar Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayserili iş adamından ‘katil devlet’ diyen Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

İş adamı Necmettin Apayadın, Kayseri Adalet Sarayı’na gelerek Cumhuriyet Savcılığı’na yazar Nagehan Alçı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan iş adamı Necmettin Apaydın, “Televizyonda Nagehan Alçı’nın Türk milletine yapmış olduğu hakaretten dolayı Alçı halkında dava açılmasını talep ettik. 27 Eylül 2019’da bir televizyon programında Nagehan Alçı ‘devlet şayet katilse ona sonuna kadar katil devlet denir’ sözlerini sarf etmiştir. Türk devleti her daim haklının ve mazlumun yanında yer almıştır. Kocasının da Boşnaklar ile sözlerine bakarsak bu ikilinin Türk milleti ile sorunları var sanırım. Adalete güveniyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
necmettin apaydın Nagehan Alçı katil devlet

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