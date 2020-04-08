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Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

HES Kablo Kayserispor'da koronavirüsü testi pozitif çıkan idari personel yeniden teste girecek.

Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan koronavirüs testinde sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu.

Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi kutlar, güzel günlere bir an önce dönmeyi temenni ederim" dedi.

(İHA)

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