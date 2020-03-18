Kayserispor'dan koronavirüs paylaşımı!

Kayserispor'dan koronavirüs salgınına dikkat amaçlı bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesaplarından yaptıkları bu paylaşım, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
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Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, “Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Lütfen ligi durdurun”paylaşımında bulundu.
Kayserispor'un bir diğer oyuncusu Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Hükumet, nüfusa evde kalmasını söyledi. Biz futbolcular neyiz? Nüfusun bir parçası değiliz mi? Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen ailemizin de olduğunu unutmayın! Biz eğlencenizi tatmin etmek için robotlar değiliz. Bizler de insanlarız. Lütfen ligi durdurun” dedi.
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