Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz!

Kayserispor Süper Lig'in 24 haftasında Fenerbahçe'yi konuk ecek. Maçta, Hakem Atill Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Kayserispor Fenerbahçe maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı yarın (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.



