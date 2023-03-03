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Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz!

03.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 24 haftasında Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle Sarı Lacivertli taraftarların tribüne girmesini yasaklamıştı. Sarı Lacivertliler'in başvurusu üzerine Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Fakat maça ilişkin alınan karar yeniden değişti. Sarı Lacivertli taraftarlar stada alınmayacak. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz!

Kayserispor Süper Lig'in 24 haftasında Fenerbahçe'yi konuk ecek. Maçta, Hakem Atill Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Kayserispor Fenerbahçe maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı yarın (4 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ve TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

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