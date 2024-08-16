Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Bodrum'da dev yatırım! Hem ev hem tekne aldı... Ödediği para dudak uçuklattı

MYNET-Yaz sezonu başladığından beri pahalılığı ile gündemden düşmeyen Bodrum'da mekanlar adeta 'boş kaldı' denirken ünlü isimler Bodrum'a gitmekten vazgeçemiyor.

Bazı ünlüler tatil için Bodrum'a giderken bazı isimlerde Bodrum'a yerleşiyor. Bu isimlerden biri de Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz oldu.

Başarılı futbol kariyerinin ardından Kayserispor Teknik Direktörü olan Burak Yılmaz yaz aylarını Bodrum'da geçirebilmek için dev bir yatırım yaptı.

YALIKAVAK'I TERCİH ETTİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Burak Yılmaz, Bodrum Yalıkavak'ta lüks bir yazlık ev ve bir tekne satın aldı. İddiaya göre; Yılmaz, Bodrum’un gözde bölgelerinden Yalıkavak’ta yer alan yazlık evi için 4 milyon Euro ödedi.

HARCADIĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü futbol adamı, deniz keyfini de ihmal etmedi ve Türk firması Fabbro Yachts’ın 13 metrelik F45 Cabrio modelini tercih etti. Yılmaz'ın lüks tekne içinse 700 bin Euro harcadığı iddia edildi.