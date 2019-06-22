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Kayserisporlu Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 22.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan Bernard Mensah ile anlaştığı iddialarına oyuncudan yanıt geldi.

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yaratmıştı. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı Bernard Mensah ile üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtilmişti.

Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon Euro karşılığında almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ganalı futbolcu, sarı lacivertli kulübe transfer olacağı iddialarını yalanlayarak, "Sahte haberlere inanmayın" notunu paylaştı.

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BERNARD MENSAH KİMDİR?

Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da, sonrasında Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah, 24 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Bernard Mensah bu sezon Kayserispor formasıyla ligde oynadığı 23 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig Bernard Mensah Fenerbahçe Kayserispor

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