Kayserisporlu Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yaratmıştı. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı Bernard Mensah ile üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtilmişti.
Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon Euro karşılığında almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ganalı futbolcu, sarı lacivertli kulübe transfer olacağı iddialarını yalanlayarak, "Sahte haberlere inanmayın" notunu paylaştı.
BERNARD MENSAH KİMDİR?
Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da, sonrasında Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah, 24 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Bernard Mensah bu sezon Kayserispor formasıyla ligde oynadığı 23 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Karar verildi
Törende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale etti
Ünlü çiftten akılalmaz istek! Bir anda 3 bin takipçi kaybettiler
Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Uzmanlar uyarıyor: Bir anda öldürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum