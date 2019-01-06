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Kayserisporlu Muammer Yıldırım'ın dili, maçta boğazına kaçtı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 06.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Yeşil sahalarda korku dolu bir an yaşandı. Kayserispor'un Go Ahead ile oynadığı hazırlık maçında, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muammer Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Kayserisporlu Muammer Yıldırım'ın dili, maçta boğazına kaçtı!

Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor

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