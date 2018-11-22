Kaza selfie'si sosyal medyada viral oldu

Yolculardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi seyehat etmek için otobüse binmeden önce selfie çekti. Son derece keyifli görünen adam, Nagi isimli otobüs firmasıyla yolculuk etmek için rezerv ettirdiği koltuktaki yerini aldı. Otobüs güzergâhında ilerlerken, sürücü toprak yolda hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi.

İşte bu kazanın ardından aynı kişinin çektiği 2. selfie sosyal medyada viral oldu. Yüzlerce kez paylaşılan fotoğraflardaki kazada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

