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  4. Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin hastaneden görüntüleri ortaya çıktı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdı

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin hastaneden görüntüleri ortaya çıktı! Köpeğiyle kavuşması duygulandırdı

22.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Deveci'nin de içerisinde olduğu, oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonucunda üç isim hayatını kaybetti, sekiz kişi hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu söylenen Sergen Deveci, hava ambulansı ile İstanbul'a getirildi. Hayranlarını endişelendiren Deveci'nin hastaneden yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü meydana gelen kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmişti.

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Sevenlerinin durumunu merak ettiği Deveci'nin köpeği ile kavuşma anı sosyal medyada gündem oldu. Tedavisi İstanbul'da devam edecek olan Sergen Deveci'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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'TAM KUSURLU' ÇIKTI

Aykut Bektaş'ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı savcılık ifadesinde Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı" dediği öğrenildi. Kaza sırasında TIR'ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.

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MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Ayaz'ın yüz kemiğinde darbeye bağlı hasar oluştuğu, Uğur Şalvarcıoğlu'nun ise akciğerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Ayaz ile Şalvarcıoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.
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Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.

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YARALI KURTULAN FERSOY'DAN, GÜLERYÜZ'E VEDA

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Fersoy, paylaşımında, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…" dedi.

Fersoy, yakın dostunun cenaze törenine ilişkin yaptığı diğer paylaşımda ise “Canım arkadaşım affet beni, bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya…En yakın zamanda yanında olacağım" dedi.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 Kocaeli İzmit doğumlu Sergen Deveci 31 yaşındadır. Oyunculuğa olan alakası sebebiyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını duyurdu.

İşte rol aldığı bazı yapımlar:

Nalan
Aslında Özgürsü
Bonkis
Dayı Şov
Yara Bandı
Şüphe

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