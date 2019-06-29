Kazakistan'da dehşete düşüren olay! Kazak işçilerden Arap işçilere linç girişimi

Olay, Kazakistan’ın Atırav şehrindeki Tengiz petrol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazak işçilerle Arap işçiler arasında belirli konularda problemler yaşanıyordu. İddiaya göre, en son bir Arap işçinin Kazak bir kız ile "uygunsuz fotoğraf" paylaşması olaylarının fitilinin ateşlenmesine neden oldu.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kazak işçilerin şantiyede Arap işçilerin peşine düşerek onları yakaladıkları yerlerde dövmeye başladığı, linç girişiminde bulunduğu belirtildi.

Yaşanan kavganın dehşete düşüren görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken petrol sahasının yetkililerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan haberlerde bölgeye güvenlik ekiplerinin yönlendirildiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(İHA)

