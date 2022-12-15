MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı panikledi ‘Bir durun kadına bir şey oluyor’ Ezel Bayraktar hasta yengesinin tedavi parasını yemişti! Canlı yayında fenalaştı

Müge Anlı panikledi ‘Bir durun kadına bir şey oluyor’ Ezel Bayraktar hasta yengesinin tedavi parasını yemişti! Canlı yayında fenalaştı

15.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı yayında yaşanan panik anları damga vurdu. Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren ve oyunculuk hayalleri kuran genç, kanser hastası olan yengesinin tedavi parasını yediğini itiraf etmişti. 300 bin TL paranın nasıl ödeneceği tartışılırken Ezel'in yengesi Tuğba bir anda fenalaştı. Müge Anlı'nın da paniklediği o anlarda Tuğba'ya hızla müdahale edilirken tartışmalar da sürdü. Bu sırada Anlı "Durun kadına bir şey oluyor" diyerek çıkıştı.

Müge Anlı panikledi ‘Bir durun kadına bir şey oluyor’ Ezel Bayraktar hasta yengesinin tedavi parasını yemişti! Canlı yayında fenalaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, Ezel'in tedavi parasını yediği hasta yengesinin canlı yayında fenalaşmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine geçti. Ömer olan ismini ünlü diziden esinlenerek Ezel Bayraktar yapan ve oyunculuk peşinde koştuğunu söyleyen genç adam, kanser olan yengesi Tuğba'nın 300 bin TL tedavi parasını yediğini programda açık açık itiraf etmişti. Parayı uzun vadede ancak ödeyebileceğini söyleyen Ezel'in konusu Müge Anlı'nın programında bir kez daha gündeme geldi. Ancak Ezel'in ablalarının da olaya dahil olmasıyla programda sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine canlı yayında Tuğba fenalaştı. İşte Müge Anlı'nın paniklediği o anlar ve sonrasında yaşananlar...

m1

"BEN DNA TESTİ İSTİYORUM"

ATV ekranlarında yayınlanan programda Ezel Bayraktar “Yedirdiğin yemeğin lafını yapıyorsun.” ağabeyine sitem etti ve “Ben DNA testi istiyorum, bunlar benim ağabeyim mi” şeklinde konuştu.

m2

"ÇIKARTIN KOLUNUZDAKİ BİRER BİLEZİĞİ VERİN"

Müge Anlı programa gelen Ezel’in ablaları Hatice ve Tülay’a “Para getirdiniz mi?” diye sordu.

m3

Getirmediklerini söylediklerinde ise “O zaman her şey boş. Çıkartın kolunuzdaki birer bileziği verin bu insanlara” dedi. Anlı “Bakın bu kadının durumu ciddi. Bu kadının beyninde tüm tümör var. Bu kadın ayrıca kanser. Kocası da hasta. Bu da bunun parasıyla gitmiş kumar oynamış, Antalya’larda yemiş, parayı çarçur etmiş, oyuncu olacağım diye dişlerini yaptırmış, bu kadının tedavi olması lazım, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya” diyerek Ezel’in ablalarına çıkıştı.

m4

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Müge Anlı öfkeden deliye döndü!

TUĞBA CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Abla Hatice ise “Herkesin kendine göre hastalığı vardır. Geçmiş olsun. Benim kardeşim pırlanta gibidir. Gurur, şerefi vardır. Kardeşler arasında konuşup halledilebilir, sorun çözülebilir.” dedi.

m5

Tuğba’nın kardeşi Emine ile laf dalaşına giren Hatice’ye Emine “Parayı getirdin mi?” diye sorunca Hatice “Para senin hakkın değil. Sen dış kapının mandalısın” cevabını verdi.

m6

Karşılıklı tartışmalar sırasında Tuğba fenalaştı.

m7

MÜGE ANLI PANİKLEDİ! "BİR DURUN, KADINA BİR ŞEY OLUYOR"

Müge Anlı “Bir dursanıza ya, burada kadına bir şey oluyor. Kafayı mı yediniz siz ya, kadın burada kendisi fenalık geçiriyor ya. Şuraya yatırın” dedi.

m8

Ardından Tuğba’ya yayında müdahale edildi.

m9

Doktor Şevki Sözen ise Tuğba'nın fenalaşmasının hastalığıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

m10

Ardından Tuğba kendine gelirken Müge Anlı, Ezel’in parasını ödeyebilmesi için inşaatta çalışmasını teklif etti ancak Ezel kabul etmedi.

m11

Ancak ilerleyen anlardaki tartışmalarda Tuğba yine fenalaşınca ablası Emine “Kızın kolu tutmuyor” diyerek çıkıştı.

m12

Tartışmalar ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili konuşulurken yaşandı.

m13

Öte yandan yayına bağlanan bir kişi Ezel'e çiftliğinde çalışmak üzere iş vermeyi teklif etti ve eğer Ezel çalışırsa Tuğba'nın tedavi parasını ödeyeceğini söyledi. Ancak Ezel bu teklifi kabul etmek istemedi ve "Ben oyunculuk istiyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasına bakın ne dedi! "Kadın versiyonun..."Kocasına bakın ne dedi! "Kadın versiyonun..."
Çılgın Dondurmacı'ya tokat... Dansları olay olduÇılgın Dondurmacı'ya tokat... Dansları olay oldu
Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! Dekolteli pozlarını paylaştıTaraftar 'Göğüslerini aç' demişti! Dekolteli pozlarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert ezel bayraktar Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.