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  4. Kazara Aşk 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk oyunu gerçek mi oluyor?

Kazara Aşk 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk oyunu gerçek mi oluyor?

10.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrollerini paylaştığı Kazara Aşk dizisinden yeni fragman yayınlandı. Star Tv’nin sevilen komedi dizisinde ortalık yine çok karışıyor.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

KAZARA AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekneyle açılarak kaybolan Dursun ve Tahsin’den sabah olmasına rağmen hala haber alınamıyordur. Şimal daha fazla eli kolu bağlı bekleyemeyeceğine karar verir. Civan’la bir tekne ayarlayarak onları aramak üzere yola çıkarlar. Fakat bu yolculuk hiç de düşündükleri gibi seyretmez. Dursun’ları bulmak bir yana kendi başlarını da derde sokarlar. Sonunda, Dursun ve Tahsin’in hiç beklenmedik bir yerde bulunmasıyla sular Şimal için durulsa da Civan için hala devam eden bir sorun vardır.

Kenan’ın Esat’ın aslında nikah memuru olmadığını öğrendiğini ve tutuklanma haberlerinin kaydını Şimal’e gönderdiğini sanıyordur. Oysa Kenan’ın gönderdiği bambaşka videodur. Okan’ın sarhoş bir şekilde Civan’ın Şimal’le şirketi alabilmek için evlendiğini anlattığı bir video…

CİVAN, ŞİMAL’İ KENDİNE AŞIK EDEBİLECEK Mİ?

Kenan tehdidini bertaraf ettiğini sanan Civan, ilk planına döner; Şimal’i kendine aşık edecektir. Üstelik bu sefer adımlarını sağlam atacak, ne yapması gerektiği ile ilgili Şimal’in en yakın arkadaşı Aslı’dan yardım alacaktır. Civan bu kez işe yarıyor gibi görünen planını uygularken ortadan kalktı sandığı tehlikenin ona adım adım yaklaştığından habersizdir. Çünkü Okan’ın her şeyi anlattığı video, Şimal’in eline geçmek üzeredir. Civan bunu anlayıp Şimal’in gerçekleri öğrenmesini engellemeyi başarabilecek midir yoksa Şimal o videoyu izleyip Civan’ın kendinden sakladığı gerçekleri öğrenecek midir?

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Anahtar Kelimeler:
Kazara Aşk dizisi
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