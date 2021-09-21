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Kazara Aşk dizisi ekrana veda ediyor! Kazara Aşk'ın final tarihi belli oldu

21.09.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Kazara Aşk dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler ve Selin Işık'ın yer aldığı Kazara Aşk'ın ekrana veda tarihi de belli oldu.

Kazara Aşk dizisi ekrana veda ediyor! Kazara Aşk'ın final tarihi belli oldu

Star TV'de Haziran ayında yayınlanmaya başlayan romantik komedi türündeki Kazara Aşk dizisi ekran macerasını sonlandırıyor.

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Ümit Kantarcılar (Civan), Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan) gibi ünlü isimleri buluşturan proje 13. bölümüyle final yapacak.

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Kazara Aşk'ın 13. ve final bölümü 30 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI!

Perşembe akşamları ekrana gelen Kazara Aşk dizisi son haftalarda reytinglerde düşüş yaşadı. Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi iddialı dizilerin gerisinde kalan Kazara Aşk, ilk 10 program arasına da giremedi.

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Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı Kazara Aşk, 24 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Abdullah Celen’in yönettiği diziyi Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Kazara Aşk dizisi
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